When and Where to watch Indian Army Thanking Corona warriors: आज भारतीय सेना एक बेहद ही ऐतिहासिक काम करने जा रही है. जी हां, दरअसल आज तीनों भारतीय सेनाएं कोरोना योद्धाओं को अपने-अपने अंदाज में सलामी देंगी. कोरोना वायरस संकट के दौरान उससे सीधे-सीधे निपटने में जुटे लाखों डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य कोरोना योद्धाओं को रविवार को धन्यवाद देने के लिए विभिन्न अस्पतालों पर पुष्पवर्षा, समुद्र में खड़े जहाजों पर रोशनी करने और फ्लाई-पास्ट के लिए सेना ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा था कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए कई कार्यक्रम करेंगे.

आज सुबह ही शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, ये रही टाइमिंग

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने का यह सिलसिला रविवार सुबह दिल्ली और अन्य शहरों में पुलिस स्मारक पर पुष्पचक्र चढ़ाने से शुरू होगा, इसके माध्यम से देश भर में लॉकडाउन का पालन कराने के साथ-साथ तमाम परमार्थ कार्यों में जुटे पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि दूसरे नंबर पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान फ्लाई-पास्ट करेंगे. उन्होंने बताया कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच से विमान देश के ज्यादा से ज्यादा शहरों और कस्बों के ऊपर उड़ान भरेंगे.

आसमान में गरजेंगे सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29 और जगुआर

अधिकारियों ने बताया कि सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29 और जगुआर के 'फाइटर एयरक्राफ्ट फॉमेंशन' सुबह 10 बजे दिल्ली के राजपथ पर उड़ान भरेंगे और करीब 30 मिनट तक आसमान में रहेंगे. भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, ''इसके अलावा, सी-130 मालवाहक विमान भी लड़ाकू विमानों की तरह ही दिल्ली-एनसीआर में चक्कर काटेंगे. सभी विमान चिड़ियों के उड़ने की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर से 1,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे.'' थलसेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा, ''ये विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक सभी बड़े शहरों के ऊपर से उड़ान भरेंगे. भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरेंगे और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अस्पतालों पर पुष्पवर्षा करेंगे.''

दिल्ली में कहां होगी विमानों से पुष्प वर्षा, लोग कहां से देख सकेंगे LIVE?

दिल्ली में वायुसेना के विमान एम्स, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग, सर गंगा राम अस्पताल, बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल, साकेत स्थित मैक्स अस्पताल, अपोलो इन्द्रप्रस्थ अस्पताल और आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल पर पुष्प वर्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ विमान 500 मीटर तक की ऊंचाई पर भी उड़ान भरेंगे ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए इस फ्लाई-पास्ट को देख सकें.

ऐसा होगा भारतीय नौसेना का खास कार्यक्रम

आनंद ने कहा कि सेना के बैंड कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्साकर्मियों को धन्यवाद देने के लिए विभिन्न सदर अस्पतालों के आगे ‘‘देशभक्ति धुन’’ बजाएंगे. इसके अलावा, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सुबह 10 से साढ़े दस बजे के बीच मुंबई, गोवा, कोच्चि और वैजाग में अस्पतालों पर पुष्पवर्षा करेंगे. नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर शाम साढ़े सात बजे से रात 11 बजकर 59 मिनट तक नौसेना के पांच जहाजों को रोशन करेगा. उनपर ‘भारत कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है ’’ जैसे बैनर लगाए जाएंगे और शाम साढ़े सात बजे जहाजों के सायरन बजाए जाएंगे. पूर्वी नौसेना कमान शाम साढ़े सात बजे से मध्यरात्रि तक विशाखापत्तनम तट पर खड़े दो जहाजों को रोशन करेगा.

आनंद ने बताया कि भारतीय तटरक्षक जहाज पोरबंदर, ओखला, रत्नागिरि, दहानु, मुरुद, गोवा, न्यू मंगलोर, कावाराती, कराईकल, चेन्नई, कृष्णपटनम, निजामपटनम, पुडुचेरी, काकीनाडा, पारादीप, सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर, मायाबंदर, और कैम्पेल बे सहित 24 स्थानों पर दिखेंगे.

संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि, कुल मामले बढ़कर हुए 37,700

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 2,411 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या शनिवार को बढ़कर 37,700 हो गई. हालांकि संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी 10,000 से अधिक हो गई है. इस बीच, सरकार ने आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

पीएम ने की बेहद अहम बैठकें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में सुधार के रास्तों पर शीर्ष मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से चर्चा की. इसमें खास तौर पर कृषि विपणन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने और कृषि क्षेत्र को कानूनी उपायों के माध्यम से विभिन्न पाबंदियों से मुक्त करने पर जोर दिया गया. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये देश भर में लागू बंद से प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के बारे में बात की. देश में 25 मार्च से बंद लागू हुआ था, जिसका तीसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और यह 17 मई तक लागू रहेगा.

