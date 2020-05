Coronavirus In India Update: देश में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिली. इस बीच सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन 5.0 को लेकर जल्द ही घोषणा की जा सकती है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर ताजा आंकड़ों को जारी कर दिया है. इन आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कुल 1,65,799 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं. वहीं अबतक इनमें से 71,106 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं अबतक कोरोना से 4,706 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. मौत का यह आकंड़ा बीते कल 4,531 था. Also Read - Coronavirus In India Update: कोरोना ने ढाया कहर, 24 घंटे में कुल 194 लोगों की हुई मौत, इन राज्यों का बुरा हाल

अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 33 संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से सभी का इलाज कर इन्हें ठीक किया जा चुका है. वहीं आंध्र प्रदेश में 3251 संक्रमित 59 की मौत, अरुणाचल प्रदेश में 3 संक्रमित, असम में 856 संक्रमित 4 की मौत, बिहार में 3296 संक्रमित 15 की मौत, चंडीगढ़ में 288 संक्रमित 4 की मौत, छत्तीसगढ़ में 399 संक्रमित, दादर नगर हवेली में 2 संक्रमित, राजधानी दिल्ली में 16,281 संक्रमित 316 की मौत, गोवा में 69 संक्रमित, गुजरात में 15562 संक्रमित 960 की मौत, हरियाणा में 1504 संक्रमित 19 की मौत, हिमाचल प्रदेश में 276 संक्रमित 5 की मौत, जम्मू कश्मीर में 2036 संक्रमित 27 की मौत.

वहीं बाकी राज्यों की बात करें तो झारखंड में 469 संक्रमित 4 की मौत, कर्नाटक में 2533 संक्रमित 47 की मौत, केरल में 1088 संक्रमित 7 की मौत, लद्दाख में 73 संक्रमित, मध्य प्रदेश में 7453 संक्रमित 321 की मौत, महाराष्ट्र में 59,545 संक्रमित 1982 की मौत, मणिपुर में 55 संक्रमित, मेघालय में 21 संक्रमित 1 की मौत, मिजोरम में 1 संक्रमित, नागालैंड में 18 संक्रमित, ओडिशा में 1660 संक्रमित 7 की मौत, पुड्डुचेरी में 51 संक्रमित, पंजाब में 2158 संक्रमित 40 की मौत, राजस्थान में 8067 संक्रमित 180 की मौत, तमिलनाडु में 19,372 संक्रमित 145 की मौत, तेलंगाना में 2256 संक्रमित 67 की मौत, त्रिपुरा में 242 संक्रमित, उत्तराखंड में 500 संक्रमित 4 की मौत, उत्तर प्रदेश में 7170 संक्रमित 197 की मौत, पश्चिम बंगाल में 4536 संक्रमित 295 लोगों की मौत हो चुकी है.