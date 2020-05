Coronavirus In India Update: देश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है. लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा. इस बीच खबर है कि देश में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या 40 हजार पार कर गई है. Also Read - Lockdown: लॉकडाउन के चलते परेशान हो रहे किसान, ग्राहकों की कमी से भारी नुकसान, मौसम का भी सता रहा डर

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 83 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,306 हो गया है जबकि 2,487 नये मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40,263 पर पहुंच गई है. Also Read - Lockdown 3.0: आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण, नोएडा-गाजियाबाद में क्या खुलेगा क्या नहीं...

Also Read - Coronavirus In Delhi Update: दिल्ली के दो इलाके हुए डी-कंटेन, जारी रहेगा लॉकडाउन, अभी भी 94 कंटेनमेंट जोन

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 42,533 including 29,453 active cases,11,707 cured/discharged/migrated and 1373 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/zqwLyTceUO

— ANI (@ANI) May 4, 2020