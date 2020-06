Coronavirus In India Update: देश में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कुल 4,56,183 लोग संक्रमित पाए गए हैं. अबतक इनमें से 2,58,685 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं अबतक कोरोना से 14,476 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि देश में अबतक कुल 1,83,022 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल 465 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है. वहीं 15,968 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. Also Read - मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान अस्‍पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही परेशानी, कोरोना टेस्ट का आया रिपोर्ट

अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 50 संक्रमित पाए गए हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में 10,002 संक्रमित 119 की मौत, अरुणाचल प्रदेश में 148 संक्रमित, असम में 5831 संक्रमित 9 की मौत, बिहार में 8153 संक्रमित 56 की मौत, चंडीगढ़ में 418 संक्रमित 6 की मौत, छत्तीसगढ़ में 2362 संक्रमित 12 की मौत, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 120 संक्रमित, राजधानी दिल्ली में 66,602 संक्रमित 2301 की मौत, गोवा में 909 संक्रमित 1 की मौत, गुजरात में 28,371 संक्रमित 1710 की मौत, हरियाणा में 11,520 संक्रमित 178 की मौत, हिमाचल प्रदेश में 775 संक्रमित 8 की मौत, जम्मू कश्मीर में 6236 संक्रमित 87 की मौत. Also Read - Coronavirus Delhi Update: नियंत्रण से बाहर हो रही स्थिति! 24 घंटे में 4 हजार नए केस, सेना के डॉक्टर बुलाए गए

465 deaths and highest single-day spike of 15968 new #COVID19 positive cases reported in India in last 24 hrs. Also Read - Coronavirus In Noida Update: कोरोना के 607 सक्रिय मामले, 282 पहुंची कंटेनमेंट जोन्स की संख्या

Positive cases in India stand at 456183 including 183022 active cases, 258685 cured/discharged/migrated & 14476 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/ubjIQ9ThvW

