Coronavirus In India Update: देश में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कुल 3,95,048 लोग संक्रमित पाए गए हैं. अबतक इनमें से 2,13,831 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं अबतक कोरोना से 12948 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि देश में अबतक कुल 1,68,269 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 14,516 मामले सामने आए हैं. साथ ही 375 लोगों को मौत की पुष्टि की गई है. यह आंकड़े अबतक के सबसे ज्यादा भयावह आंकड़े हैं. Also Read - Covid-19 in Chhattisgarh: सीएम हाउस में तैनात एक सुरक्षा कर्मी और दो डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव, 70 नए मामलों की हुई पुष्टि

अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 45 संक्रमित पाए गए हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में 7061 संक्रमित 96 की मौत, अरुणाचल प्रदेश में 103 संक्रमित, असम में 4904 संक्रमित 9 की मौत, बिहार में 7181 संक्रमित 50 की मौत, चंडीगढ़ में 381 संक्रमित 6 की मौत, छत्तीसगढ़ में 2028 संक्रमित 10 की मौत, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 62 संक्रमित, राजधानी दिल्ली में 53,116 संक्रमित 2035 की मौत, गोवा में 725 संक्रमित, गुजरात में 26,141 संक्रमित 1618 की मौत, हरियाणा में 9743 संक्रमित 144 की मौत, हिमाचल प्रदेश में 619 संक्रमित 8 की मौत, जम्मू कश्मीर में 5680 संक्रमित 75 की मौत. Also Read - होम क्वारंटीन मामले पर उपराज्यपाल ने पलटा फैसला, केजरीवाल बोले- मनमाने फैसले से दिल्ली को होगा नुकसान

वहीं बाकी राज्यों की बात करें तो झारखंड में 1965 संक्रमित 11 की मौत, कर्नाटक में 8281 संक्रमित 124 की मौत, केरल में 2912 संक्रमित 21 की मौत, लद्दाख में 744 संक्रमित 1 की मौत, मध्य प्रदेश में 11,582 संक्रमित 495 की मौत, महाराष्ट्र में 124331 संक्रमित 5893 की मौत, मणिपुर में 681 संक्रमित, मेघालय में 44 संक्रमित 1 की मौत, मिजोरम में 130 संक्रमित, नागालैंड में 198 संक्रमित, ओडिशा में 4677 संक्रमित 11 की मौत, पुड्डुचेरी में 286 संक्रमित 7 की मौत, पंजाब में 3832 संक्रमित 92 की मौत, राजस्थान में 14,156 संक्रमित 333 की मौत, तमिलनाडु में 54449 संक्रमित 666 की मौत, सिक्किम में 70 संक्रमित, तेलंगाना में 6526 संक्रमित 198 की मौत, त्रिपुरा में 1178 संक्रमित 1 की मौत, उत्तराखंड में 2177 संक्रमित 26 की मौत, उत्तर प्रदेश में 15,785 संक्रमित 488 की मौत, पश्चिम बंगाल में 13,090 संक्रमित 529 लोगों की मौत हो चुकी है.