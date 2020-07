Coronavirus In India Update: देश में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक अब संक्रमितों की संख्या देश में 7 लाख को पार कर चुकी है. नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कुल 7,19,665 लोग संक्रमित पाए गए हैं. अबतक इनमें से 4,39,948 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. वहीं अबतक कोरोना से 20,160 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि देश में अबतक कुल 2,59,557 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल 467 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है. वहीं 22,252 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि की गई है. Also Read - कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय फुटबॉलर की पत्नी कर रही हैं वो काम जिसे दुनिया कर रही सलाम!

अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 141 संक्रमित पाए गए हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में 20,019 संक्रमित 239 की मौत, अरुणाचल प्रदेश में 270 संक्रमित 2 की मौत, असम में 12,160 संक्रमित 14 की मौत, बिहार में 12,125 संक्रमित 97 की मौत, चंडीगढ़ में 489 संक्रमित 6 की मौत, छत्तीसगढ़ में 3305 संक्रमित 14 की मौत, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 297 संक्रमित, राजधानी दिल्ली में 1,00,823 संक्रमित 3115 की मौत, गोवा में 1813 संक्रमित 7 की मौत, गुजरात में 36,772 संक्रमित 1960 की मौत, हरियाणा में 17,504 संक्रमित 276 की मौत, हिमाचल प्रदेश में 1077 संक्रमित 11 की मौत, जम्मू कश्मीर में 8675 संक्रमित 138 की मौत. Also Read - CBSE के छात्रों को मिल सकती है राहत, परीक्षा के सिलेबस में हो सकती है कटौती

India’s COVID19 case tally crosses 7 lakh mark with 22,252 new cases & 467 deaths in the last 24 hours. Total positive cases stand at 7,19,665 including 2,59,557 active cases, 4,39,948 cured/discharged/migrated 20,160 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/IDI8t4VhnH Also Read - कोविड-19 से संक्रमित पत्रकार ने एम्स की इमारत से कूदकर आत्महत्या की

— ANI (@ANI) July 7, 2020