Coronavirus in India Update, July 21: चौथी लहर (Fourth Covid Wave) की आशंकाओं के बीच देश में एक फिर कोरोना के मामलों में तेजी आई है. देश में एक बार फिर 21 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 21,566 नए मामले सामने आए और इस दौरान 45 लोगों की जान चली गई है. इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,48,881 पहुंच गया है.Also Read - कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इन शहरों में मास्क फिर हुआ जरूरी, जानें क्या है नई गाइडलाइंस

#COVID19 | India reports 21,566 fresh cases and 18,294 recoveries in the last 24 hours.

Active cases 1,48,881

Daily positivity rate 4.25%

— ANI (@ANI) July 21, 2022