CoronaVirus In India Updates: कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार देश में अब कम होती जा रही है. वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या भी लगातार घटती जा रही है, वहीं नए मरीज भी घट रहे हैं और कोरोना से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को थोड़ा-सा सुकून मिल सकता है. देश में पिछले 24 घंटे में 41,277 नए मरीज मिले, 42,041 ठीक हुए और 517 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई है. इस तरह कोरोना वायरस से संक्रमित इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,299 की कमी आई है.Also Read - Corona Se Darte Nahin: शिमला में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़, लगता है कोरोना से डरते नहीं, देखें Video Viral

केरल ने बढ़ाई चिन्ता Also Read - Full Lockdown In Kerala: केरल में 17-18 जुलाई को फुल लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना और जीका वायरस ने बढ़ा दी है चिन्ता

देश के अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ गई है, लेकिन केरल ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा दी है. यहां बीते 5 दिनों से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. शनिवार को यहां 16,148 मरीजों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वहीं 13,197 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं और 114 ने मरीजों ने अपनी जान गंवाई है. इस तरह से केरल में एक्टिव केस में 2,837 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Also Read - Delhi CoronaVirus Update: दिल्ली से दूर हुआ कोरोना, ये बता रहे हैं आंकड़े, अब नए वेरिएंट से ही है खतरा, जानिए

India reports 41,157 new COVID cases, 42,004 recoveries, and 518 deaths during the last 24 hours

Active cases: 4,22,660

Total discharges: 3,02,69,796

Death toll: 4,13,609

Total vaccination: 40,49,31,715 pic.twitter.com/b3uiGSvpNL

