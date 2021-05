Coronavirus In India 04th May Updates: भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. देश में बीते 10 दिनों से रोजाना कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू हैं. लगता है इसका असर दिखना शुरू हो गया. आज लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामलों में कई आई है. मंगलवार को बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 3.57 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए और इस दौरान 3400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. बता दें कि सोमवार को भी रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामले में कमी देखी गई थी. सोमवार को भारत में कोरोना के 3,68,147 लाख नए केस रिपोर्ट किये गए थे और 3,417 लोगों की मौत हो गई. Also Read - Coronavirus Updates: कोरोना की रफ्तार में मामूली कमी, बीते 24 घंटे में 3.68 नए केस और 3400 से ज्यादा लोगों की गई जान

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,57,229 नए मामले सामने औए और इस दौरान 3,449 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,02,82,833 पहुंच गया है और अब तक 2,22,408 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं. भारत में कोरोना के अभी 34,47,133 एक्टिव मरीज हैं और 1,66,13,292 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

India reports 3,57,229 new COVID19 cases, 3,20,289 discharges and 3,449 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,02,82,833

Total recoveries: 1,66,13,292

Death toll: 2,22,408

Active cases: 34,47,133

Total vaccination: 15,89,32,921 pic.twitter.com/Zr1mimN4vH

