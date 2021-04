CoronaVirus In India: भारत में कोरोना महामारी (Coronavirus In India)से बिगड़ते हालातों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने चिंता जताई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस (Who Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने भारत में कोरोना वायरस के हाल में तेजी से बढ़ते मामलों को ‘दिल दहलाने वाला’ बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कई ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में अहम सामग्री की आपूर्ति की है. उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं सुनामी जैसे हालात हैं. लाशों से श्मसान भरे पड़े हैं. Also Read - कोविड 19 की दहशत, IPL छोड़कर जाना चाहते हैं David Warner-Steve Smith जैसे खिलाड़ी

ग्रेबेयेसस ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह महामारी वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2,000 से अधिक कर्मी तैनात किए हैं और वह टीकाकरण समेत विभिन्न प्रयासों में प्राधिकारियों की मदद कर रहा है.

संगठन चीफ टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं और बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं. कोरोना मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा है.

टेड्रोस ने आगे कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है. वहां के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और श्मशान घाट पर लाशों की कतार लगी है. उन्होंने कहा कि भारत की ये वर्तमान स्थिति अत्यंत हृदयविदारक है.

उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस (TB) के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है. कहा कि WHO हर तरह से भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन (UN) की हेल्थ एजेंसी भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अस्पतालों के लिए जरूरी समान की सप्लाई कर रही है.