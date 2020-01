नई दिल्लीः भारत चीन के हुबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दो उड़ानें संचालित करने की तैयार कर रहा है. कोरोना वायरस हुबेई प्रांत से ही फैला है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने चीन से अनुरोध किया है कि वह हुबेई प्रांत से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये दो उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे.

उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय दूतावास जरूरी प्रचालन तंत्र के लिए चीन के प्राधिकारियों के सम्पर्क में है. कुमार ने चीन में भारतीय दूतावास द्वारा हुबेई में उन सभी भारतीय नागरिकों को किया गया अनुरोध भी साझा किया जिन्होंने अभी तक इसके लिए दिये गए हॉटलाइन या ईमेल पर सम्पर्क नहीं किया है.

Raveesh Kumar, MEA: Chinese Government requested for permission to operate two flights to bring back our nationals from Hubei Province of China. Embassy of India in Beijing in touch with Chinese authorities on the ground to work out necessary logistics. (file pic) #coronavirus pic.twitter.com/4yeXqrv8je

— ANI (@ANI) January 29, 2020