Coronavirus India Feb 16 Update: देश में कोरोना की रफ्तार धीरे-धीरे काफी कम हो गई है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में भी लगातार कमी आ रही है. राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है. इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना नियमों (Covid Protocols) और अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा करने, संशोधन करने या उन्हें हटाने को कहा है. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी 21 जनवरी से सतत रूप से घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है. पिछले हफ्ते औसत दैनिक मामले 50,476 थे और पिछले 24 घंटे में 27,409 नये मामले सामने आए. दैनिक संक्रमण दर घटकर 3.63 प्रतिशत रह गई.

भूषण ने कहा कि शुरुआती महीनों में, अधिक मामले सामने आने के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थीं. उन्होंने पत्र में कहा कि कोविड-19 जन स्वास्थ्य चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के साथ-साथ यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां राज्य स्तर पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियों के चलते प्रभावित नहीं हों.

States/UTs must also continue monitoring the trajectory of cases and spread of infection on a daily basis. They may also the five-fold strategy of- Test- Track-Treat-Vaccination & adherence to Covid appropriate behavior: Union Health Secretary

