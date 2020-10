Coronavirus in India Latest Updates: स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में पिछले 10 महीने में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और सितंबर तक दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6,862 मीट्रिक टन हो गयी है जिसके अक्टूबर के अंत तक 7,191 टन हो जाने का अनुमान है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले चरण में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 246 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की है जिनमें से 67 पूर्ण होने के विभिन्न स्तर पर हैं. Also Read - Lockdown News: यहां दो हफ्तों के लिए लगेगा 'संपूर्ण लॉकडाउन', जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे 150 संयंत्र और लगाये जाएंगे. भूषण ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में भारत काफी अच्छी स्थिति में है. उन्होंने कहा, ''पिछले 10 महीने में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही. इस समय भी कोई कमी नहीं है. हम काफी अच्छी स्थिति में हैं.''

भूषण ने बताया कि आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों पर मरीजों की संख्या एक सितंबर को 43,022 थी जो उस महीने के तीसरे सप्ताह में बढ़कर 75,000 हो गयी. इसके बाद यह संख्या कम होने लगी और मंगलवार को यह 57,000 से अधिक थी. स्वास्थ्य सचिव ने कहा, ''गिरावट आई है, लेकिन एक सितंबर की तुलना में यह अब भी अधिक है. हालांकि यह चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारी क्षमता और भी ज्यादा है.'' उन्होंने कहा कि ये 84 दिन के बाद है कि जब देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम हुई है.

