Corona India Latest Update: कोरोना वायरस का कहर देश मे जारी है. पिछले कुछ दिनों में भारत में कोरोना के मामलों में तेजी देखने कों मिली है. अब पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 घंटे में 41,810 नए मामले सामने आए हैं. नए आकड़ों के बाद देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 93 लाख 92 हजार 920 पहुंच गई है.

24 घंटे में कोरोना से देशभर में कुल 496 लोगों की मौत हुई है जबकि वहीं अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या एक लाख 36 हजार 696 पहुंच गई है. मौजूदा समय में देश में कुल 4 लाख 53 हजार 956 एक्टिव मामले हैं.

With 41,810 new #COVID19 infections, India’s total cases rise to 93,92,920 Also Read - PM Modi Visit: कोरोना वैक्सीन की समीक्षा करने अहमदाबाद के Zydus Biotech Park पहुंचे पीएम मोदी

With 496 new deaths, toll mounts to 1,36,696 . Total active cases at 4,53,956

Total discharged cases at 88,02,267 with 42,298 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/JdmcMRBjm1

