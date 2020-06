Covid-19 in India: देश में हर दिन कोरोना वायरस (Coronavirus Update India) अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कई तरह की पाबंदियों के बाद भी देश में मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही. लॉकडाउन को जारी हुए देश में करीब ढाई महीने का समय हो गया है, लेकिन देश में हालात ठीक होने के बजाय खराब होते जा रहे हैं. बीते एक जून से देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण, जिसे अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया गया है जारी है. जिसके तहत देश में बंद के नियमों में छूट दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. देश में पिछले 24 घंटे मे अब तक के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में देश में 9971 नए (9971 New cases of Coronavirus in last 24 hours ) मामले सामने आए हैं और 287 लोगों की इस महामारी (Death due to COVID-19 In Last 24 hours in India) के चलते मौत हुई है. Also Read - गंजे पुरुषों में कोरोना का बढ़ रहा है ज्यादा खतरा!, शोधकर्ताओं ने किया खुलासा, जानें क्या कहती है रिसर्च

कुल केसों की बात की जाए तो नए मामलों के साथ देश में अभी तक 2 लाख 46 हजार 628 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6929 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में लगातार बढ़ते कोरोना वारस के मामलों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. अनलॉक 1 का दौर जारी है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से डर रहे हैं. जिस तेजी से देश में यह महामारी पैर पसार रही है, वह लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

महामारी के नए मामलों के साथ ही COVID-19 के कुल एक्टिव केस 1 लाख 20 हजार 406 हैं और 1 लाख 19 हजार के करीब मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं.