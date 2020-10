Coronavirus Hindi Updates: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है. रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 75 हजार 829 नए मामले सामने आए और इस दौरान 940 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बने हैं. Also Read - Covid-19 in Karnataka Update: कर्नाटक में कोविड-19 के 9,886 नए मामले, ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 65,49,374 पहुंच गया है वही, अब तक 1,01,782 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अभी फिलहाल 9,37,625 एक्टिव मामले हैं वहीं, 55,09,967 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

उधर, भारत कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और दुनियाभर में इस रोग से उबरने वाले मरीजों में 21 प्रतिशत लोग भारत में हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दुनिया में अब तक सामने आए कुल मामलों में 18.6 प्रतिशत मामले भारत में हैं. संक्रमित मरीजों की बहुत कम मृत्युदर (सीएफआर) वाले गिने चुने देशों में भारत भी शामिल है. वैश्विक स्तर पर सीएफआर 2.97 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 1.56 प्रतिशत है.

मंत्रालय ने कहा, ‘भारत उन देशों में शामिल है, जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है. प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर वैश्विक औसत (कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की) 130 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख लोगों में से 73 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है.’