Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर कुछ कम होता दिख रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 78 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 1 लाख 18 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. इसके साथ-साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. Also Read - पीएम कहते थे कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वे हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन कोरोना संकट के समय कहां चले गए थे: सोरेन

रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 50 हजार 129 नए मामले सामने आए और इस दौरान 578 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बने हैं. बता दें लगभग तीन महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब मौत का आंकड़ा इतना कम आया है. Also Read - School opening in Delhi: अरविंद केजरीवाल बोले- दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल

With 50,129 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 78,64,811. With 578 new deaths, toll mounts to 1,18,534. Also Read - Diwali Bonus: लॉकडाउन के दौरान समय पर EMI चुकाने वालों को कैशबैक देगी सरकार, जानें क्या है पूरा मामला

Total active cases are 6,68,154 after a decrease of 12,526 in last 24 hrs

Total cured cases are 70,78,123 with 62,077 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/vUO8hHEofc

— ANI (@ANI) October 25, 2020