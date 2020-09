Coronavirus News In Hindi: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 85 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 93 हजार 337 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 1,247 लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार बने हैं. Also Read - Schools Colleges Reopening News: इन राज्यों में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और यहां रहेंगे बंद, पैरेंट्स की होगी ये जिम्मेदारी

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 53,08,015 पहुंच गया है. भारत में अभी फिलहाल 10,13,964 एक्टिव मामले हैं वहीं, 42,08,432 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.