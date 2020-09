Coronavirus India Latest Updates: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 86 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 92,605 हजार नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 1,133 लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार बने हैं. Also Read - Corona Cases in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 2,617 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि, 19 लोगों की हुई मौत

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 54,00,620 पहुंच गया है और अब तक कुल 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अभी फिलहाल 10,10,824 एक्टिव मामले हैं वहीं, 43,03,044 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले और स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभवत: अगले सप्ताह सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि 23 सितंबर को बैठक होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री देशभर में महामारी संबंधी हालात की समीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं. इन बैठकों में उन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जहां स्थिति ज्यादा गंभीर है. इससे पहले, मोदी ने कोविड-19 संबंधी स्थिति की समीक्षा के लिए 11 अगस्त को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी.

(इनपुट: एजेंसी)