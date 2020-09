Coronavirus News In Hindi: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 59 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 93 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 85 हजार 362 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 1,089 लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार बने हैं. Also Read - School Reopening Latest News: इस राज्य में 5 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने बच्चों की सेफ्टी को लेकर कही ये बात

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 59,03,933 पहुंच गया है वही, अब तक 93,379 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अभी फिलहाल 9,60,969 एक्टिव मामले हैं वहीं, 48,49,585 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि यदि वायरस को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 20 लाख तक जाने की आशंका है. बता दें कि विश्व में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख के करीब है.

WHO ने कहा कि यदि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देश और लोग एक साथ नहीं आए तो, 10 लाख और मौतों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.