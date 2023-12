Hindi India Hindi

Coronavirus India Update 21 Cases Of New Covid Variant Jn 1 In India Confirmed Here Is All Details

क्रिसमस, नए साल से पहले फिर डराने लगा कोरोना! देश में नए JN.1 वेरिएंट के 21 कंफर्म मामले, बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या

Coronavirus India Update: नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने बताया कि देश में अब तक कोविड​​​​-19 के सब वेरिएंट जेएन.1 (JN.1) के 21 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

Coronavirus India Update: क्रिसमस और नए साल से ठीक पहले कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. कोरोना के मामले में आई तेजी और देश में JN.1 वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने बुधवार को कहा कि देश भर में अब तक कोविड​​​​-19 के सब वेरिएंट जेएन.1 (JN.1) के 21 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है. पॉल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय नए वेरिएंट की बारीकी से जांच कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को जांच बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

गोवा से 19 मामले

पॉल ने कहा कि संक्रमण की चपेट में आए लोगों में से लगभग 91 से 92% लोग घर पर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं. आधिकारिक सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया, सब वेरिएंट जेएन.1 के नए मामलों में से 19 मामले गोवा में सामने आए हैं. वहीं, केरल और महाराष्ट्र में एक-एक केस मिला है. बीते 2 हफ्ते में कोविड​​​​-19 से संबंधित 16 मरीजों की मौत हो गई.

स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा

केंद्र सरकार ने देश में कोविड​​​​-19 मामलों में बढ़ोतरी और नए JN.1 वेरिएंट के सामने आने के बीच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की और कोरोना वायरस (Coronavirus) के उभरते वेरिएंट्स के प्रति सतर्क रहने पर जोर दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि भले ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन 92.8% मामलों में घर पर ही इलाज हो रहा है जो हल्की बीमारी का संकेत देता है.

देश में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या

उन्होंने कहा, ‘कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है. जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें अन्य बीमारियां थी और उनमें कोविड का पता अचानक लगा.’ देश में केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आकंड़ों के मुताबिक, भारत में 21 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले दर्ज किए गए. इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,311 हो गई है.

WHO ने ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ बताया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के ‘जेएन.1’ वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ करार दिया है. WHO ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है. WHO के मुताबिक, यह अब ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा’ (जीआईएसएआईडी) से जुड़े बीए.2.86 वंशानुक्रम (लीनिएज) से संबंधित है. हालांकि, हाल के सप्ताहों में कई देशों में जेएन.1 के मामले सामने आते रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार तेजी से बढ़ा है.

(इनपुट: एजेंसी से भी)