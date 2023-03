Coronavirus Update: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच PM मोदी की हाईलेवल मीटिंग, दिये ये निर्देश

Coronavirus India Update: देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग (High-Level Meeting) की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रयोगशाला निगरानी बढ़ाने, गंभीर घातक श्वसन संक्रमण (SARI) के सभी मामलों की जांच करने और जीनोम सीक्वेसिंग (Genome Sequencing) को तेज करने पर जोर दिया.

Prime Minister directed officials to enhance Whole Genome Sequencing of Positive Samples with the designated INSACOG Genome Sequencing Laboratories. This will support tracking of newer variants, if any, and timely response: PMO — ANI (@ANI) March 22, 2023