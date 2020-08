Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 29 लाख 75 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 55 हजार 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ शनिवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 केस सामने आए और इस दौरान 945 लोगों की जान चली गई. देश में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है. Also Read - Fight Against Covid-19: कोरोना की लड़ाई में भारत ने हासिल किया एक और मुकाम, 1 दिन में किए दस लाख से अधिक कोविड-19 टेस्ट

Spike of 69,878 cases and 945 deaths reported in India, in the last 24 hours. Also Read - आखिर कब खत्म होगा जानलेवा कोरोना का कहर? जानें WHO प्रमुख ने क्या कहा...

The #COVID19 tally in the country rises to 29,75,702 including 6,97,330 active cases, 22,22,578 cured/discharged/migrated & 55,794 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/a9QR8C0OUg Also Read - Covid-19 in Bihar: एक दिन में कोरोना के करीब 2500 नए मामले, अब तक 1.17 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित

