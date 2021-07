Coronavirus India Updates: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अनलॉक (Unlock) की शुरुआत हो चुकी है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. लॉकडाउन खुलते ही पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. मनाली, मसूरी, शिमला से आई तस्वीरों ने सरकार के कान भी खड़े कर दिये हैं. कोरोना नियमों का वहां खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जब संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां चल रही हैं. पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी कोरोना नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है.Also Read - India's 1st Coronavirus Patient Tests Positive Again: भारत की पहली Covid रोगी दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित

इन सबके बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कई हिस्सों में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का घोर उल्लंघन देखा जा रहा है जो इसे काबू में करने के लिए अब तक की मेहनत पर पानी फेर सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जब तीसरी लहर की बात करते हैं तो लोग उसे ‘मौसम की अपडेट’ के तौर पर देखते हैं, जो गलत है. लेकिन यह समझने में विफल रहते हैं कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन या इसकी कमी ही भविष्य की लहरों को रोकेगी या पैदा करेगी. Also Read - पूर्वोत्तर के बाद अब शुक्रवार को महाराष्ट्र समेत इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग PM की बैठक, कोरोना के हालात पर होगी चर्चा

We would like to request to everyone — when we talk about the third wave (of COVID-19), we are taking it as a weather update and not understanding its seriousness and our responsibilities associated with it: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/TAMUnFp9bb

— ANI (@ANI) July 13, 2021