ब्रिटेन में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्ट्रेन की वजह से भारत में हड़कंप मच गया है. एक तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय में इसे लेकर आपात बैठक की वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगाने की मांग की. इस बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने सभी विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है.

Considering the prevailing situation in the UK, Indian govt has decided that all flights originating from the UK to India shall be temporarily suspended till 11:59 pm, 31st December. This suspension to start w.e.f. 11.59 pm, 22nd December: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/ruSRpspbak

— ANI (@ANI) December 21, 2020

