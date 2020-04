नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने देश में सबसे अधिक प्रभावित 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है और 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किए हैं, जो संभावित हॉटस्‍पॉट हैं और संक्रमण का खतरा यहां ज्‍यादा है. इन की स्थिति पर सबसे ज्‍यादा नजर रखी जा रही है. Also Read - कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे ने गुल्लक तोड़कर 911 रुपये का किया दान, सीएम भूपेश बघेल ने की सराहना

देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 11439

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, बुधवार को देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 11439 और मरने वालों की संख्या 377 हो गई है. इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 1076 मामले भी शामिल है. Also Read - Coronavirus: अहमदाबाद के दो क्षेत्रों में 7 दिनों के लिए कर्फ्यू लागू, यहां मिले थे सबसे ज्‍यादा मरीज

अब तक 1306 मरीज स्वस्थ हुए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 1306 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. इनमें मंगलवार से अब तक स्वस्थ होने वाले 270 मरीज भी शामिल हैं. Also Read - रायपुर : कोरोना से जंग लड़ रही है मां, 3 महीने की बच्ची को दूध पिलाकर पाल रही हैं नर्स , देखें वीडियो

Cabinet Secy held a video conference today with all Chief Secretaries, DGPs, Health Secretaries, Collectors, SPs, Municipal Commissioners & CMOs where hotspots was discussed&orientation on field level implementation of containment strategy was given: Jt Secy, Ministry of Health https://t.co/3X0sJAHxNa

— ANI (@ANI) April 15, 2020