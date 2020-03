नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के चपेट में है. हर देश इससे लड़ने के लिए रणनीति बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा कि मंगलवार रात 12 बजे से पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह जरूरी हो गया है. यह लॉकडाउन 21 दिन का होगा. हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी. मगर फिर भी कुछ राज्यों और शहरों में लोग घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ रहे हैं.

जम्मू में पिछले दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आया जब लोग लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर थे लेकिन पुलिस ने उन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जो बेहद मज़ेदार था. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सड़क के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए सर्किल में बैठाया गया जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ सकें.

Jammu and Kashmir: People who were flouting restrictions that have been imposed amid lockdown, made to sit in circles drawn to maintain social distance, in Jammu. #COVID19 pic.twitter.com/4MQMh5LXgV

— ANI (@ANI) March 25, 2020