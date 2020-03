नई दिल्ली: कोरोनावायरस (COVID-19) लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है. कई देशों में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और हजारों लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है. कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी भी इससे अछूती नहीं रहीं. इस वायरस की चपेट में कई बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं. ऐसा ही एक नाम भारत में है. मशहूर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी कोरोना वायरस से पीड़ित है. इसलिए उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. यही नहीं उनके साथ अन्य कई लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है. लेकिन इन सबके बीच लोग कनिका कपूर को ट्रोल भी करने लगे हैं साथ ही उन्हें गैर जिम्मेदाराना हरकत करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे हैं. गौरतलब है कि भारत में भी यह वायरस अब अपने जड़े जमाना शुरु कर चुका है. ऐसे में कनिका का एयरपोर्ट पर चेकिंग कराए बगैर निकलना, फिर फाइव स्टार होटल में रुकना और कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में पार्टी में शरीख होना कहीं न कहीं आ बैल मुझे मार जैसा ही प्रतीत होता है.

