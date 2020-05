Lockdown 4.0: देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया है. वहीं Lockdown 4.0 को लेकर दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे. हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस बार के लॉकडाउन में काफी कुछ बदलाव आ सकते हैं. लेकिन इस बीच कर्नाटक के रामनगर से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. महामारी के दौरान यहा कोलागोंडानहल्ली गांव में भारी तादाद में लोग एक जगह इक्ट्ठा हो गए. Also Read - Coronavirus In India Update: 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 81 हजार के पार

यहां एक आयोजित मेले में लोग भारी तादाद में गांव में इक्ट्ठा हो गए. इसकी अनुमति उन्होंने पंचायत विकास अधिकारी एनसी कल्मात से ली थी. बता दें कि इस घटना के बाहर आते ही प्रशासन हरकत में आ गई. तहसीलदार की शिकायत के बाद रामनगर डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है.

Karnataka: People gathered in large numbers y'day in Kolagondanahalli village of Ramanagara for a village fair.They had taken permission for gathering from Panchayat Development Officer NC Kalmatt.He has been suspended by Ramanagara Dy Commissioner following a report by Tehsildar pic.twitter.com/lOGspyW1KR

— ANI (@ANI) May 15, 2020