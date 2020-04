नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में बीते दिनों गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 20 अप्रैल से देश में लोगों को कुछ रियायत दी जाएगी. कुछ कामों को करने की सरकार की तरफ से छूट दी गई थी. ऐसे में आज मामूली ढील दी गई है. इस बीच केरल सरकार ने केंद्र सरकार के जारी आदेश के बावजूद एक नया आदेश जारी कर दिया है. केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को नजरअंदाज करते हुए लोगों को रियायत देते हुए नया आदेश जारी किया है. Also Read - Coronavirus in India updates: 17 हजार से ऊपर पहुंची देश में संक्रमितों की संख्या, अब तक 543 की मौत

ऐसे में गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को खत लिखकर केरल सरकार से सवाल किया है कि आखिर गाइडलाइन में लोगों को रियायत देने के दायरे को क्यों बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार इसके जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही करेगी. बता दें कि केरल सरकार की तरफ से सैलून, बुक स्टोर्स, कई दफ्तरों, रेस्तरां और भी कई चीजों में छूट दी गई है. सरकार ने बस यात्राओं व निजी चार पहिया वाहनों में भी रियायत दी है. हालांकि यह भी कहा गया है कि चार पहिया वाहनों की पिछली सीट पर केवल दो यात्री ही होंगे. केरल सरकार की तरफ से राज्य में कई रियायतों में बदलाव किया गया है. Also Read - Lockdown 2.0: आज से क्या काम होगा-क्या नहीं, किन पर पाबंदी कायम, जानें हर बात

