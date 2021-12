Coronavirus Latest New Variant Delmicron: दक्षिम अफ्रीका में बीते महीने कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus Omicron Variant) आया था जिसके बाद दुनियाभर के कई देशों में इसे वेरिएंट के मामले देखने को मिल रहे हैं. इस बीच भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और राज्य व केंद्र सरकार के लिए यह वेरिएंट चिंता का विषय बन चुका है. इस बीच कोरोना का नया वेरिएंट अब सामने आ चुका है. इस नए वेरिएंट का नाम डेल्मीक्रॉन (Coronavirus Variant Delmicron) बताया जा रहा है. अमेरिका और यूरोप में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के पीछे इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है. बता दें कि डेल्मीक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संयोजन यानी इनसे मिलकर बना है, जो और भी अधिक तेजी से फैलता है. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यूरोप के कई देशों में डेल्मीक्रॉन के कारण ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.Also Read - Night Curfew Returns In UP: ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने 25 दिसंबर से यूपी में फिर लगेगा नाइट कर्फ्यू, पढ़ें पूरा डिटेल

नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से कैसे है अलग

ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 का ही एक वैरिएंट B.1.1.1.529 है जिसका म्यूटेशन हो चुका है यानी वेरिएंट में मोडिफिकेशन हो चुका है. डेल्मीक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना है. सबसे पहले इसके मामले दक्षणि अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए थे.

भारत में डेल्मीक्रॉन वैरिएंट?

अधिकारिक तौर पर भारत में अबतक डेल्मीक्रॉन वैरिएंट का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है. जानकारी के मुताबिक देश में अबतक ओमिक्रॉन के कुल 354 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है. इस बाबत केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट मोड में हैं व नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्पों का फिर से सहारा लिया जा रहा है ताकि नए वेरिएंट व तीसरी लहर की संभावना को रोका जा सके.