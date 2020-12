With 31,522 new COVID19 infections, India’s total cases rise to 97,67,372 : देश में पिछले 24 घंटे में नए 31,522 कोरोना वायरस संक्रमण केस (coronavirus infections cases) के साथ कुल संख्‍या बढ़कर 97,67,372 हो गई है. Also Read - Bollywood एक्‍टर सोनू सूद को मिला सम्‍मान, ‘विश्व में 50 एशियाई हस्तियों’ की सूची में टॉप पर

With 31,522 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 97,67,372

With 412 new deaths, toll mounts to 1,41,772. Total active cases at 3,72,293

Total discharged cases at 92,53,306 with 37,725 new discharges in the last 24 hours pic.twitter.com/ioQBbnMNko

— ANI (@ANI) December 10, 2020