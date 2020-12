coronavirus latest news: India records 24712 new COVID-19 cases, 29791 recoveries and 312 deaths in the last 24 hours: दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के नए रूप स्‍ट्रेन की दहशत के बीच भारत में गुरुवार को COVID-19 के 24,712 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 29,791 कोरोना पीड़ित मरीज ठीक हुए हैं. 312 मरीजों की मौत के इसके साथ ही कुल आंकड़ा 1 लाख 46 हजार 756 हो गया है. Also Read - Merry Christmas 2020: कोरोना काल में क्रिसमस को बनाएं यादगार, घरवालों के साथ इस तरह करें सेलिब्रेट

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,712 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ एक लाख 23 हजार 778 हो गया है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्‍या 96 लाख 93 हजार173 है. पिछले 24 घंटे में 312 मरीजों की मौत के इसके साथ ही कुल आंकड़ा 1 लाख 46 हजार 756 हो गया है. Also Read - Rajasthan के शहरों में 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 की सुबह तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

ऐसे हैं कुछ आंकड़े

देश में अब तक कोरोना के कुल मामले: 1,01,23,778

भारत में कुल सक्रिय मामले: 2,83,849

कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज : 96,93,173

कुल मृतक संख्‍या: 1,46,756

