Coronavirus Latest News: देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infections) के 29,398 मरीज सामने आए हैं, जबकि 414 मरीजों को मौत हो गई है. भारत में पिछले 24 घंटे में 37,528 मरीज ठीक होने के साथ कुल 92 लाख 90 हजार 834 स्‍वस्‍थ होने वालों का आंकड़ा हो गया है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 29,398 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,96,769 हो गई, संक्रमण से 414 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,42,186 हो गई.

With 29,398 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 97,96,770.

With 414 new deaths, toll mounts to 1,42,186 .Total active cases at 3,63,749

Total discharged cases at 92,90,834 with 37,528 new discharges in the last 24 hours pic.twitter.com/GEQpc3AkSv

— ANI (@ANI) December 11, 2020