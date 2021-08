CoronaVirus Latest Update: देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है, वायरस अब धीरे-धीरे काफी कमजोर हो गया है. बीते 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 30 हजार से कुछ अधिक मामले ही सामने आए हैं और इस दौरान 403 लोगों की मौत हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,948 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 38,487 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. अब तक 3.16 करोड़ से अधिक लोग देश में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं.Also Read - Delhi Unlock Update: दिल्ली में बाजार खुलने की समय सीमा हटाई गई, सोमवार से 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी मार्केट

India reports 30,948 new #COVID19 cases, 38,487 recoveries and 403 deaths in the last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 3,24,24,234

Total recoveries: 3,16,36,469

Active cases: 3,53,398

Death toll: 4,34,367

Total vaccinated: 58,14,89,377 (52,23,612 in last 24 hrs) pic.twitter.com/uIvjrs10WT

