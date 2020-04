नई दिल्ली : भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन के बाद भी तेजी से पैर पसार रहा है. जिसके चलते हर कोई दहशत में है. यही कारण है कि देश के अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार लॉकडाउन बढ़ाने की मांग पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) बनाए रखी जा सकती है और इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है. बीते शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, जिसमें पीएम मोदी ने सभी राज्यों की स्थिति का जायजा लिया. वहीं बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट करते हुए इस ओर भी इशारा किया कि देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है. Also Read - कोरोना वायरस: लॉकडाउन बढ़ने के बाद रद्द होने की कगार पर है IPL 2020

स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) की तरफ से रविवार को जारी आंकड़े के मुताबिक, बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 909 मरीज सामने आए. जिसके बाद भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों (Coronavirus positive patients) की संख्या 8,356 पहुंच गई है. वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 34 लोगों की जान गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 273 पहुंच गई है. हालांकि, राहत वाली बात यह है कि देश 8,356 में से 716 मरीज इस महामारी से बाहर आ चुके हैं. Also Read - Bhabiji Ghar Par Hain! की अंगूरी भाभी लॉकडाउन में ऐसे बिता रही हैं समय, इस पल को बताया जिंदगीभर का यादगार

34 deaths and 909 new cases reported in last 24 hours; India’s total number of #Coronavirus positive cases rises to 8356 (including 7367 active cases, 716 cured/discharged/migrated and 273 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/3S1UvXQ1Hc

— ANI (@ANI) April 12, 2020