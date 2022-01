Coronavirus Latest Update Jan 10: देश में कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन‘ (omicron) वेरिएंट की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है. भारत में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं. राज्य सरकारों ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है. हालांकि कई राज्यों में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है. एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोरोना संकट की समीक्षा की थी. प्रधानमंत्री जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे.Also Read - जिस युवक के साथ कर रहे थे पार्टी, उसे था कोरोना, फिर जो हुआ उससे दोस्तों के होश उड़ गए

In the present surge, 5-10% of active cases needed hospitalisation so far. The situation is dynamic & evolving, the need for hospitalisation may change rapidly. All States/UTs advised to keep watch on situation of total no. of active cases:Health Secy Rajesh Bhushan to States/UTs pic.twitter.com/vTElVzuumX

