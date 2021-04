CoronaVirus Latest Update: भारत में कोरोना वायरस का कहर काफी तेज गति से बढ़ता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि अब मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं. इस बीच लांसेंट जर्नल की रिपोर्ट चौंकाने वाली है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2500 के पार हो सकता है. दैनिक अखबार हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के आधार पर लांसेंट जर्नल में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में भारत को लेकर यह दावा किया गया है. एक अहम तथ्य यह है कि शोध से जुड़े एक वैज्ञानिक भारत सरकार की कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य हैं. Also Read - Full Lockdown News: क्या सच में 30 अप्रैल तक पूरे देश में लगने जा रहा लॉकडाउन? जानिए सच्चाई

इसके साथ ही प्रसिद्ध जर्नल द लांसेट ने अपनी एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है. और सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है.

OUR NEW PAPER (peer-reviewed in ⁦@TheLancet⁩):

Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2

https://t.co/2ar0WUWcFW

— Trisha Greenhalgh 😷 #CovidIsAirborne (@trishgreenhalgh) April 16, 2021