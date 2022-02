CoronaVirus Latest Update: कोरोना की तीसरी लहर भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने चेतावनी दी है कि अभी खतरा टला नहीं है. Covid-19 वायरस के नए वेरिएंट्स फिर से आ सकते हैं. इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि वायरस का म्यूटेशन अभी जारी है. WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसे लेकर सतर्कता जरूरी है. इसके कई सारे अलग-अलग म्यूटेशन देखे गए हैं, इसलिए कोरोना के कई वेरिएंट आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं.Also Read - Coronavirus in India: पिछले 24 घंटों में Covid-19 के 71,365 नए केस, 1.72 लाख रिकवरी

कोरोना के बारे में अबतक पूरी जानकारी नहीं

WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की इस चेतावनी से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO कोविड 19 की टेक्निकल हेड मारिया वैन ने भी चेतावनी दी थी कि ओमिक्रोन या डेल्टा कोरोना का कोई आखिरी वेरिएंट नहीं हैं. उन्होंने कहा था, 'हम इस वायरस के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन सबकुछ जान गए हैं, ऐसा कहना बेमानी होगा. अबतक हम वायरस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं लेकिन इसका म्यूटेशन कई तरह से हो रहा है, जिसमें से अबतक के लिए ओमिक्रोन इसका लैटेस्ट वेरिएंट है और जरूरी नहीं कि यह आखिरी वेरिएंट ही होगा. कोरोना के अभी कई अन्य वेरिएंट भी आ सकते हैं.'

WHO कोविड 19 की टेक्निकल हेड मारिया वैन ने कहा, 'हमें इतना प्रयास करना जरूरी है कि वैक्सिनेशन की प्रक्रिया जितनी तेज हो, उतना अच्छा है. WHO कोरोना के ओमिक्रोन के ही आधार पर अन्य वेरिएंट्स पर भी नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि कोरोना का BA.2 रूप BA.1 से ज्यादा तेजी से फैलता है.'

भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार

भारत में कोरोना की तीसरी लहर अब धीरे-धीरे कम हो रही है. शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 60 हजार से भी कम रही. बता दें कि शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 58,077 नए मामले दर्ज किए गए तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए. वहीं. एक दिन में कोरोना से संक्रिमत 657 लोगों की मौत हो गई.