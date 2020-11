India Coronavirus Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोविड-19 (Covid-19) से अब तक 91 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 33 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 44,059 नए मामले सामने आए और इस दौरान 511 लोगों की मौत हो गई. Also Read - COVID नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली के इन दो बाजारों को 30 नवंबर तक किया गया बंद

With 44,059 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 91,39,866. Also Read - Third Wave of Corona in Delhi: एक दिन में फिर 121 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 6746 नए मामले, बदतर हुए हालात

With 511 new deaths, toll mounts to 1,33,738. Total active cases at 4,43,486 Also Read - Night Curfew in Gujarat: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में अब से केवल रात का कर्फ्यू

Total discharged cases at 85,62,642 with 41,024 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/kdBv3KmHbe

