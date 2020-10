Coronavirus India Updates: देश में कोरोना के कहर में थोड़ी कमी दिख रही है, हालांकि अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 1 लाख 21 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 48 हजार 893 नए मामले सामने आए और इस दौरान 563 लोगों की मौत हो गई. Also Read - दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, एक नवंबर से बसों की सभी सीटों पर यात्रा कर सकते हैं यात्री

With 48,648 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 80,88,851. With 563 new deaths, toll mounts to 1,21,090.

Total active cases are 5,94,386 after a decrease of 9301 in last 24 hrs.

Total cured cases are 73,73,375 with 57,386 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/BhmWaxSyCJ

