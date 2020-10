Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर थमता दिख रहा है. भारत में कोरोना वायरस से हालांकि अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं, 1 लाख 19 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. इसके साथ-साथ इस जानलेवा बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 36 हजार 469 नए मामले सामने आए और इस दौरान 488 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बने हैं. Also Read - Loan Moratorium Cashback: Lockdown के दौरान EMI चुकाने वालों को 5 नवंबर तक मिल जाएगा कैशबैक! जानें किन-किन लोगों को होगा फायदा

With 36,469 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 79,46,429. With 488 new deaths, toll mounts to 1,19,502. Also Read - Oxford Covid Vaccine: ब्रिटेन में एक सप्ताह में शुरू होगी वैक्सीन की आपूर्ति, परीक्षण में मिली ये नई सफलता

Total active cases are 6,25,857 after a decrease of 27,860 in last 24 hrs Also Read - और महंगा होगा पेट्रोल, डीजल! राजस्व जुटाने के लिए टैक्स बढ़ाए जाने के आसार

Total cured cases are 72,01,070 with 63,842 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/YYENxUZlay

