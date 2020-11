Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर अब भी जारी है. कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 81 लाख के पार पहुंच गया है. रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 46 हजार 964 नए मामले सामने आए और इस दौरान 470 लोगों की मौत हो गई. बता दें कि 7 जुलाई के बाद देश में एक दिन में यह मौत का सबसे कम आंकड़ा है. बता दें कि 7 जुलाई को 467 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी. Also Read - Ayurvedic medicines For Coronavirus : कोरोना के इन मरीजों में प्रभावी हो सकती हैं आयुर्वेदिक दवाएं, ये हैं दवाओं के नाम

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 81,84,083 पहुंच गया है वहीं, अब तक 1,22,111 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अभी फिलहाल एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है और फिलहाल यह 6 लाख से नीचे पहुंच गया है. देश में अभी कोरोना के 5,70,458 एक्टिव केस हैं. वहीं, 74,91,513 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

बता दें कि देश में रिकवरी रेट 91.53% पर पहुंच गई है. हालांकि डेथ रेट 1.49% और पॉजिटिविटी रेट 4.3% है.