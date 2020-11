Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 82 लाख के पार पहुंच गया है. सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 45 हजार 230 नए मामले सामने आए और इस दौरान 496 लोगों की मौत हो गई. Also Read - कोरोना में हो रहा है ये बदलाव, और भी घातक हो सकता है ये जानलेवा वायरस

With 45,230 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 82,29,313. With 496 new deaths, toll mounts to 1,22,607.

Total active cases are 5,61,908 after a decrease of 8,550 in last 24 hrs.

Total cured cases are 75,44,798 with 53,285 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/RKeFutOhuS

