Coronavirus India Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 23 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 लाख के पार पहुंच गया है. बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 46 हजार 254 नए मामले सामने आए और इस दौरान 514 लोगों की मौत हो गई.

With 46,254 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 83,13,877. With 514 new deaths, toll mounts to 1,23,611.

Total active cases are 5,33,787 after a decrease of 7,618 in last 24 hrs.

Total cured cases are 76,56,478 with 53,357 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/PBNZXQKI3V

