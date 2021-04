CoronaVirus in India: कोरोना ने एक बार फिर तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे अब पूरे देश में लॉकडाउन की आशंका गहराने लगी है. पिछले 24 घंटे में कोरो ना के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 714 कोरो ना मरीजों की मौत हो गई है तो वहीं COVID19 के 89,129 नए मरीज मिले हैं. इसके साथ ही 44,202 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. Also Read - Lockdown Latest Update: बेकाबू कोरोना वायरस बना रहा नए रिकॉर्ड, देश के कई शहरों में लगा लॉकडाउन, जानिए कहां-क्या है सख्ती..

Corona Updates LIVE: Also Read - Coronavirus Return: चरम पर पहुंचा कोरोना, एक दिन में 81,000 से अधिक लोग संक्रमित

–देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 1,23,92,260 हो चुकी है तो वहीं अबतक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,15,69,241 है और एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 6,58,909 है, अबतक 1,64,110 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है. इस बीच खुशी की बात ये है कि देश में कोरोना के टीकाकरण में तेजी आई है और अबतक 7,30,54,295 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बीते 24 घंटों में 43 हजार से ज्यादा नए केस और 249 की मौत

–छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा, शव दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही.

Chhattisgarh | Amid rising covid death toll, cemetry&graveyards run out of space in Durg

Earlier, cremation was being held at 2 places.With rising deaths in last 2 days, many bodies have been brought to cremation centres. We’re trying to arrange 2-3 places for it: Durg Collector pic.twitter.com/DY1Svjtzem

