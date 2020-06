Coronavirus Cases In India Live Update: देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नए 9,304 मामले सामने आए हैं जबकि 260 लागों की मौत हो गई है. इसके साथ ही बृहस्पतिवार तक देश में संक्रमितों एवं इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर क्रमश: 2,16,919 और 6,075 हो गई. Also Read - Coronavirus in Indore News: हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों की संख्या 3,600 के पार, अब तक 145 मरीजों की मौत

अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत अब कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में सातवें स्थान पर है. Also Read - Atlas Cycle ने अपनी फैक्ट्री बंद की, 700 से अधिक मजदूर बेरोजगार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,06,737 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और 1,04,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है. Also Read - इस राज्य में अगले माह खुलेंगे स्कूल, सोशल डिस्टेंस का ऐसे किया जाएगा पालन

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसलिए अब तक करीब 47.99 फीसदी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.

बुधवार सुबह से इस घातक वायरस से अब तक 260 लोगों की मौत हुई. इनमें से सबसे ज्यादा 122 मौत महाराष्ट्र में, दिल्ली में 50, गुजरात में 30, तमिलनाडु में 11, पश्चिम बंगाल में 10, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सात-सात लोगों की मौत हुई. इसके बाद राजस्थान में छह, आंध्र प्रदेश में चार, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई.

महाराष्ट्र में अब तक यह वायरस 2,587 लोगों की जान ले चुका है. इसके बाद गुजरात में 1,122, मध्य प्रदेश में 371, पश्चिम बंगाल में 345, उत्तर प्रदेश में 229, राजस्थान में 209, तमिलनाडु में 208, तेलंगाना में 99 और आंध्र प्रदेश में 68 लोगों की मौत हुई.

कर्नाटक में 53, पंजाब में 47, जम्मू-कश्मीर में 34, बिहार में 25, हरियाणा में 23, केरल में 11, उत्तराखंड में आठ और ओडिशा में सात लोगों की मौत हुई.

हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड में पांच-पाच लोगों की मौत हुई. असम में चार, छत्तीसगढ़ में दो, मेघालय और लद्दाख में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई. मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार मृतकों में से 70 फीसदी पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रसित थे.