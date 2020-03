नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन तक लॉकडाउन की घोषणा की है. जिसे देखते हुए देश की कुछ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी अपनी साइट्स को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है. लॉकडाउन के चलते लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत घर के लिए जरूरी सामान की हो रही. लोगों की इसी दिक्कत को सुलझाने के लिए बिग बाजार ने ऐसे मुश्किल समय में अपने ग्राहकों को जरूरी सामानों के लिए परेशान न होने और डोरस्टेप डिलीवरी देने का ऐलान किया है. देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बिग बाजार ने डोरस्टेप डिलीवरी का ऐलान किया है.

We have initiated Doorstep Delivery services in Mumbai. Get your daily needs delivered at your doorstep.

We have initiated Doorstep Delivery services in Kolkata. Get your daily needs delivered at your doorstep.

We have initiated Doorstep Delivery services in Bhubaneshwar. Get your daily needs delivered at your doorstep.

We have initiated Doorstep Delivery services in Gujarat. Get your daily needs delivered at your doorstep.

बिग बाजार ने ट्वीट कर कई राज्यों में डोरस्टेप डिलीवरी से जुड़े फोन नंबर और जगहों के नाम जारी किए हैं जहां से ग्राहक ऑर्डर करके घर पर ही ग्रॉसरी का सामान मंगा सकते हैं यानी डोरस्टेप डिलीवरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. बिग बाजार ने बंग्लुरू, पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसी जगहों के लिए डोरस्टेप डिलीवरी का भी ऐलान किया है और इन जगहों के लिए नंबर जारी किए हैं.

We have initiated Doorstep Delivery services in Maharashtra. Get your daily needs delivered at your doorstep.

We have initiated Doorstep Delivery services in Rajasthan. Get your daily needs delivered at your doorstep.

We have initiated Doorstep Delivery services in Mumbai. Get your daily needs delivered at your doorstep.

बिग बाजार ने महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और राजस्थान के लिए भी नंबर जारी किए हैं. बिग बाजार ने वापी, राजकोट, भावनगर सहित और भी कई शहरों में डोरस्टेप डिलीवरी करने की लिस्ट जारी की है. बिग बाजार ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि डोरस्टेप डिलीवरी के अप्रत्याशित ऑर्डर मिल रहे हैं. इसकी वजह से ग्राहकों को होम डिलीवरी में कुछ देरी हो सकती है. देश भर में 289 स्टोर के जरिए कंपनी जरूरी सामानों की सप्लाई करने की कोशिश कर रही है. कंपनी के मुताबिक, स्टोर खुले हुए हैं और उपलब्ध स्टाफ के साथ वो ऑर्डर की होम डिलीवरी में जुटी हुई है.