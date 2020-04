नई दिल्ली: पूरे देश में लॉकडाउन के कारण बंद जैसे हालात हैं. इसका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. अब इस हालत पर राहुल गांधी विशेषज्ञों के साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं. Also Read - अजिंक्‍य रहाणे: हम घरेलू क्रिकेट भी खाली मैदानों पर ही खेलते हैं, इसी तरह IPL कराया जा सकता है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार को अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद की अपनी श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसके तहत पहला संवाद वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से करेंगे.

Also Read - लॉकडाउन के बीच इस काम को करना सीख रही हैं प्रियंका चोपड़ा, पति बन रहे हैं सपोर्ट सिस्टम

At 9 AM today, you can watch my conversation with Dr Raghuram Rajan, former RBI Governor, on dealing with the #Covid19 crisis & a new vision for India on my Twitter, Facebook & Youtube platforms. This is the first of a series of conversations with global & Indian thought leaders.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2020