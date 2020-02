नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते स्वरुप को देखते हुए भारत की राजधानी दिल्ली से वुहान(चीन) के लिए एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रवाना हुई. ख़बरों के मुताबिक वो विमान अब दिल्ली के लिए उड़ान भी भर चूका है और इस स्पेशल फ्लाइट में भारतीयों के साथ मालदीव के नागरिक भी सवार है. भारत के इस व्यवहार को देखकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का शुक्रिया अदा किया.

इस विमान में 323 भारतियों के साथ-साथ 7 मालदीव के नागरिक भी शामिल हैं. मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा, ” वुहान (चीन) से 7 मालदीव के नागरिकों को विशेष एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाया जा रहा है. आने पर, उन्हें दिल्ली में संगरोध की अवधि के लिए रखा जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार. राजदूतों और उनकी टीम का भी धन्यवाद्”.

7 Maldivians in #Wuhan are on their way to Delhi on a special #AirIndia flight. Upon arrival they will be housed in Delhi for a period of quarantine. Deep gratitude to PM @narendramodi and EM @DrSJaishankar. Special thanks to Ambassadors @VikramMisri @sunjaysudhir and their teams — Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) February 2, 2020

अब तक कुल 654 लोगों को चीन के कोरोनो वायरस से बचाया गया है मगर फिर भी ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से चीन में फैले घातक कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 304 हो गई है और इससे 14,380 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

The 2nd #AirIndia flight from #Wuhan has just taken off for #Delhi with 323 Indian citizens on board. 7 Maldives citizens are also being evacuated. Grateful once again to @MFA_China and local authorities all across #Hubei for their assistance. @MEAIndia @DrSJaishankar @EOIBeijing — Vikram Misri (@VikramMisri) February 1, 2020

चीन के एनएससी के अनुसार सभी लोगों की मौत हुबेई प्रांत में हुई है. आयोग ने बताया कि शनिवार को इस संक्रमण के 4,562 नए संदिग्ध मामले सामने आए. उसने बताया कि शनिवार को 315 मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गए और 85 लोगों को स्वास्थ्य सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.